В Приморье рассказали о подготовке к надвигающемуся циклону

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В Приморье принимают меры по реагированию на приближающийся к региону циклон и устранению его возможных последствий. Организованы оперативные штабы, приведены в готовность все силы и средства, которые будут использованы в предупреждении и ликвидации последствий стихии.
В Приморье рассказали о подготовке к надвигающемуся циклону
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

«В 08:00 сегодня создан оперативный штаб на базе краевого Министерства ГО и ЧС. Взаимодействуем с Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, обмениваемся информацией, резервами. Уточнены силы и средства в муниципалитетах, которые будут использованы в предупреждении и ликвидации последствий циклона. Проведена расстановка тяжёлой техники для защиты мостов и при необходимости устройства разрывов дорог», — отметил заместитель председателя правительства Приморья Дмитрий Мариза.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов дополнительно направить силы для обеспечения безопасности людей, находящихся на туристических базах и в палаточных лагерях на пляжах.

Ранее RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС сообщило об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 6 августа.

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