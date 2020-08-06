В Приморье рассказали о подготовке к надвигающемуся циклону

В Приморье принимают меры по реагированию на приближающийся к региону циклон и устранению его возможных последствий. Организованы оперативные штабы, приведены в готовность все силы и средства, которые будут использованы в предупреждении и ликвидации последствий стихии.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

«В 08:00 сегодня создан оперативный штаб на базе краевого Министерства ГО и ЧС. Взаимодействуем с Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, обмениваемся информацией, резервами. Уточнены силы и средства в муниципалитетах, которые будут использованы в предупреждении и ликвидации последствий циклона. Проведена расстановка тяжёлой техники для защиты мостов и при необходимости устройства разрывов дорог», — отметил заместитель председателя правительства Приморья Дмитрий Мариза.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов дополнительно направить силы для обеспечения безопасности людей, находящихся на туристических базах и в палаточных лагерях на пляжах.

Ранее RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС сообщило об ухудшении погоды в Оренбургской области в четверг, 6 августа.