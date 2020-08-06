В Пермском крае после жары ожидают резкое похолодание

Установившаяся на территории Пермского края жара, по прогнозам синоптиков, сменится резким похолоданием.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В настоящее время регион находится во власти антициклона. В четверг, 6 августа, — до +30 °С тепла. Такая же температура ожидается и в пятницу, 7 августа. В северной части региона возможны кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалистый ветер.

Ожидается, что в ближайшие сутки антициклон начнёт ослабевать, поскольку на регион надвигается активный холодный фронт.

«Прохождение фронта принесёт похолодание, которое при северном умеренном ветре будет некомфортным», — указано на сайте Пермского Росгидромета.

В Перми в ночь с 7 на 8 августа ожидается небольшой дождь. В выходные темпера воздуха будет на два градуса ниже климатической нормы и составит днём 8 августа +17...+22 °С, в воскресенье, 9 августа, — +16 °С.

На востоке Пермского края ожидается до +12 °С тепла.

По предварительному прогнозу, начало следующей недели в крае будет дождливым и прохладным.