В Пермском крае после жары ожидают резкое похолодание

Короткая ссылка
Установившаяся на территории Пермского края жара, по прогнозам синоптиков, сменится резким похолоданием.
В Пермском крае после жары ожидают резкое похолодание
  • © Мария Ващук
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В настоящее время регион находится во власти антициклона. В четверг, 6 августа, — до +30 °С тепла. Такая же температура ожидается и в пятницу, 7 августа. В северной части региона возможны кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалистый ветер.

Ожидается, что в ближайшие сутки антициклон начнёт ослабевать, поскольку на регион надвигается активный холодный фронт.

«Прохождение фронта принесёт похолодание, которое при северном умеренном ветре будет некомфортным», — указано на сайте Пермского Росгидромета.

В Перми в ночь с 7 на 8 августа ожидается небольшой дождь. В выходные темпера воздуха будет на два градуса ниже климатической нормы и составит днём 8 августа +17...+22 °С, в воскресенье, 9 августа, — +16 °С.

На востоке Пермского края ожидается до +12 °С тепла.

По предварительному прогнозу, начало следующей недели в крае будет дождливым и прохладным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить