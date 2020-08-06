В Эрмитаже рассказали подробности о выставке китайского художника Чжана Хуаня

В Государственном Эрмитаже рассказали подробности о выставке китайского художника Чжана Хуаня.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Чжан Хуань. В пепле истории» — первая персональная выставка художника. Она насчитывает более 30 произведений, многие из которых созданы им специально для этой выставки под впечатлением от посещения Петербурга.

Хуань работает в Шанхае и Нью-Йорке. Он сочетает западные приёмы и концепции традиционной китайской культуры.

Отдельной частью экспозиции станут две работы из серии «Любовь», созданные художником во время режима самоизоляции.

Ранее Чжан Хуань в беседе с газетой «Известия» рассказал о своей выставке.