В Эрмитаже рассказали подробности о выставке китайского художника Чжана Хуаня

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В Государственном Эрмитаже рассказали подробности о выставке китайского художника Чжана Хуаня.
В Эрмитаже рассказали подробности о выставке китайского художника Чжана Хуаня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Чжан Хуань. В пепле истории» — первая персональная выставка художника. Она насчитывает более 30 произведений, многие из которых созданы им специально для этой выставки под впечатлением от посещения Петербурга.

Хуань работает в Шанхае и Нью-Йорке. Он сочетает западные приёмы и концепции традиционной китайской культуры.

Отдельной частью экспозиции станут две работы из серии «Любовь», созданные художником во время режима самоизоляции.

Ранее Чжан Хуань в беседе с газетой «Известия» рассказал о своей выставке.

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