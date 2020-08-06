В Петербурге прокомментировали попадание города в список самых популярных направлений Европы

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев прокомментировал попадание города в список самых популярных направлений Европы для путешествий в рамках премии Travellers' Choice, которую представил сервис TripAdvisor.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Войти в список самых популярных направлений Европы для путешествий — большой успех. TripAdvisor — широко известный сервис. Туристы доверяют, изучают его материалы, планируя свое путешествие», — заявил Корнеев.

Петербург занял 21-е место. В список также попала Москва, она находится на 26-й позиции.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах по поддержке внутреннего туризма.