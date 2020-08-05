Эксперт рассказал о росте популярности страхования домашних животных в России

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин рассказал о росте популярности страхования домашних животных в России.

«В последнее время из необычного — рост популярности страхования домашних животных. То, что раньше практически не существовало. Страхование становится всё более популярным», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в целом рынок страхования жизни растёт на 10—20% в год.

Ранее генеральный директор сети зоомагазинов Георгий Чкареули в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак.