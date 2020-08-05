В Самаре прокомментировали итоги встречи рабочей группы Госсовета по культуре

На встрече рабочей группы Госсовета по культуре, которая проходила 5 августа, участники обсудили корректировки в одноимённом нацпроекте, руководителем группы выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Об этом сообщает Sova.info со ссылкой на данные материалов заседания.

Дмитрий Азаров напомнил, что в указе президента страны от 21 июля определены общенациональные цели и целевые показатели на десятилетие вперёд. И первоочередная задача рабочей группы — выработать конкретные предложения по корректировке нацпроекта «Культура».

«Сейчас этот шанс, который у нас имеется, мы должны использовать для того, чтобы расширить спектр возможностей для развития талантов людей, чётко определить цифровой контент отрасли для достижения целей нацпроекта», — заявил руководитель группы.

Основной темой совещания стало обсуждение предложений по внесению корректировок в показатели нацпроекта «Культура» в соответствии с указом президента о национальных целях развития на период до 2030 года.

На встрече участниками было отмечено, что за сравнительно небольшое время рабочая группа стала эффективной площадкой диалога и выработки совместных решений органов власти и регионов, парламентских и общественных институтов.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства рассказал о реализации нацпроекта «Культура» в Калининградской области.