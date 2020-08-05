Писатель Миропольский рассказал о творческих планах
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«Я заканчиваю продолжение «Тайны трёх государей», до конца года книга выйдет из печати. В серии «Петербургский Дюма» тоже ожидается прибавление, и довольно неожиданное даже для меня», — заявил он в беседе с mk.ru.
По словам писателя, в работе ещё несколько книг, но пока говорить об их судьбе рано, поскольку ситуация на книжном рынке плохо поддаётся прогнозированию.
Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.