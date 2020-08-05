Писатель Миропольский рассказал о творческих планах

Писатель и киносценарист Дмитрий Миропольский, лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси», рассказал о своих творческих планах.

«Я заканчиваю продолжение «Тайны трёх государей», до конца года книга вый­дет из печати. В серии «Петербургский Дюма» тоже ожидается прибавление, и довольно неожиданное даже для меня», — заявил он в беседе с mk.ru.

По словам писателя, в работе ещё несколько книг, но пока говорить об их судьбе рано, поскольку ситуация на книжном рынке плохо поддаётся прогнозированию.

Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.