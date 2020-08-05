Стала известна дата премьеры сериала «Игра на выживание»

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Премьера российского сериала «Игра на выживание» состоится на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER 31 августа. Об этом RT рассказали в пресс-службе вещателя.
Стала известна дата премьеры сериала «Игра на выживание»
  • © Пресс-служба ТНТ

По словам создателей проекта, «Игра на выживание» отличается от прочих сериалов российского производства смелостью.

«Такого наш зритель ещё не видел ни на эфирном телевидении, ни на российских онлайн-платформах. Следуя мировым тенденциям, мы не побоялись взять много новых лиц для создания эффекта реалистичности происходящего. Я считаю, что мы не прогадали, сделав на них ставку. Уверена, многие из них станут звёздами», — пояснила RT продюсер Нелли Яралова («Магомаев», «Т-34»).

В пресс-службе подчеркнули, что сериал снят в жанре приключенческого триллера.

По сюжету участники со всей России в глухой тайге борются за крупный денежный приз.

«Поначалу экстремальное шоу на выживание развивается по всем законам жанра: герои делятся на две команды, начинают проходить испытания и рассказывают на камеру о своих переживаниях. Но внезапно всё меняется, когда однажды они обнаруживают, что съёмочная группа бесследно исчезла, в панике побросав дорогостоящее оборудование», — рассказали на ТНТ.

Режиссёром проекта стал Карен Оганесян («Мамы», «О чём молчат девушки»), помимо Яраловой в число продюсеров вошли Валерий Федорович и Евгений Никишов («Гоголь», «Полицейский с Рублевки»). Роли в сериале достались Александре Бортич, Алексею Чадову, Игорю Вернику (они сыграли камео) и другим.

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