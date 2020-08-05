В Приморском крае предупредили о надвигающемся тайфуне

В Приморском крае сообщили о надвигающемся тайфуне «Хагупит».

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на данные правительства края.

«Мы должны подготовиться, находиться на местах и оперативно реагировать. Все уязвимые места вы знаете. Заблаговременно с подрядными организациями обеспечьте связь, проверьте наличие дежурных водителей, механизаторов на технике. Глава района распоряжается всеми силами и средствами, которые есть на территории муниципального образования или городского округа. Чем мы лучше подготовимся, чем больше упреждающих действий примем, тем спокойнее будут чувствовать себя жители края», — цитирует издание заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Также будут проверены острова и закрытые бухты, где могут отдыхать группы туристов, предпочитающие отдых дикарями. Их предупредят о надвигающемся тайфуне и при необходимости окажут помощь в эвакуации.