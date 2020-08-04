МХАТ имени Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава

МХАТ имени М. Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава.

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Весь карантин мы работали. Артисты буквально жили в Zoom, репетиции не останавливались. Но компьютер — это компьютер, машина, в которой есть всё, кроме эмоций. Поэтому, как только закончилась изоляция, мы возобновили репетиции в театре», — заявил худрук Эдуард Бояков.

По его словам, театр открывает сезон 17 сентября премьерной постановкой «Красный Моцарт».

Всего МХАТ имени Горького готовит 20 премьер.

«В новом сезоне каждый зритель найдёт своё: у нас есть спектакли для детей, есть спектакли для любителей истории, для любителей театрального авангарда, для любителей театральной традиции», — отметил Бояков.

Ранее худрук санкт-петербургского «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело в беседе с газетой «Известия» рассказал о возобновлении полноценной работы.