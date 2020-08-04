МХАТ имени Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава
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Об этом сообщает «Утро.ру».
«Весь карантин мы работали. Артисты буквально жили в Zoom, репетиции не останавливались. Но компьютер — это компьютер, машина, в которой есть всё, кроме эмоций. Поэтому, как только закончилась изоляция, мы возобновили репетиции в театре», — заявил худрук Эдуард Бояков.
По его словам, театр открывает сезон 17 сентября премьерной постановкой «Красный Моцарт».
Всего МХАТ имени Горького готовит 20 премьер.
«В новом сезоне каждый зритель найдёт своё: у нас есть спектакли для детей, есть спектакли для любителей истории, для любителей театрального авангарда, для любителей театральной традиции», — отметил Бояков.
Ранее худрук санкт-петербургского «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело в беседе с газетой «Известия» рассказал о возобновлении полноценной работы.