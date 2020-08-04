МХАТ имени Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава

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МХАТ имени М. Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава.
МХАТ имени Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава
  • ©mxat-teatr.ru

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Весь карантин мы работали. Артисты буквально жили в Zoom, репетиции не останавливались. Но компьютер — это компьютер, машина, в которой есть всё, кроме эмоций. Поэтому, как только закончилась изоляция, мы возобновили репетиции в театре», — заявил худрук Эдуард Бояков.

По его словам, театр открывает сезон 17 сентября премьерной постановкой «Красный Моцарт».

Всего МХАТ имени Горького готовит 20 премьер.

«В новом сезоне каждый зритель найдёт своё: у нас есть спектакли для детей, есть спектакли для любителей истории, для любителей театрального авангарда, для любителей театральной традиции», — отметил Бояков.

Ранее худрук санкт-петербургского «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело в беседе с газетой «Известия» рассказал о возобновлении полноценной работы.

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