Музей Набокова возобновил работу в Петербурге

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Музей Владимира Набокова возобновил работу в Санкт-Петербурге.
Музей Набокова возобновил работу в Петербурге
  • ©nabokov.museums.spbu.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Из-за эпидемии коронавируса музей более четырёх месяцев работал онлайн.

Как отметил его директор, завкафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы СПбГУ, писатель, кандидат филологических наук, доцент Андрей Аствацатуров, если обычно на мероприятия приходили около 50 человек, то во время виртуальной работы мероприятия набирают до 30 тыс. просмотров.

В ближайшее время откроются две выставки. Первая — автобиографическая выставка работ актёра, поэта и художника Дениса Старкова «Код 812», вторая посвящена 90-летию публикации набоковского романа «Защита Лужина».

Ранее владелец, гендиректор и основатель компании Fibrum Илья Флак в беседе с Nation News оценил виртуальные проекты российских музеев.

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