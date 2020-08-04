Эксперт призвал надевать маски в кинотеатрах

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Гендиректор Объединённой сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин призвал надевать маски в кинотеатрах.
Эксперт призвал надевать маски в кинотеатрах
  • © Vladimir Vladimirov
  • Gettyimages.ru

«Мы убедительно просим носить маску, по крайней мере в фойе. Если у вас нет маски, можно купить у нас. Мы закупили маски и продаём реально по себестоимости — за 10 рублей. За 10 рублей купили, за 10 рублей продаём», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Васянина, это не их корневой бизнес, поэтому они не считают возможным наживаться на продаже медицинских масок.

Ранее кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Nation News оценил будущее индустрии кино.

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