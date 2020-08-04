Русский музей разработал виртуальную прогулку по выставке Репина
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу.
Пользователи могут увидеть панорамы залов экспозиции, детально рассмотреть отдельные экспонаты.
«В отличие от реальной выставки, в виртуальном туре вместе с подготовительными эскизами можно увидеть и знаменитое полотно «Торжественное заседание Государственного совета», которое во время работы выставки в корпусе Бенуа не покинуло своего исторического места в зале №54 Михайловского дворца», — рассказали в музее.
Ранее «Невские новости» сообщали о возобновлении работы Музея железных дорог России в Петербурге.