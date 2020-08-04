Русский музей разработал виртуальную прогулку по выставке Репина

Короткая ссылка
Русский музей разработал виртуальную прогулку по юбилейной выставке Ильи Репина, проходившей с октября 2019 года по март 2020 года.
Русский музей разработал виртуальную прогулку по выставке Репина
  • © Русский музей
  • vk.com

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу.

Пользователи могут увидеть панорамы залов экспозиции, детально рассмотреть отдельные экспонаты.

«В отличие от реальной выставки, в виртуальном туре вместе с подготовительными эскизами можно увидеть и знаменитое полотно «Торжественное заседание Государственного совета», которое во время работы выставки в корпусе Бенуа не покинуло своего исторического места в зале №54 Михайловского дворца», — рассказали в музее.

Ранее «Невские новости» сообщали о возобновлении работы Музея железных дорог России в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить