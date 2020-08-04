Русский музей разработал виртуальную прогулку по выставке Репина

Русский музей разработал виртуальную прогулку по юбилейной выставке Ильи Репина, проходившей с октября 2019 года по март 2020 года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу.

Пользователи могут увидеть панорамы залов экспозиции, детально рассмотреть отдельные экспонаты.

«В отличие от реальной выставки, в виртуальном туре вместе с подготовительными эскизами можно увидеть и знаменитое полотно «Торжественное заседание Государственного совета», которое во время работы выставки в корпусе Бенуа не покинуло своего исторического места в зале №54 Михайловского дворца», — рассказали в музее.

Ранее «Невские новости» сообщали о возобновлении работы Музея железных дорог России в Петербурге.