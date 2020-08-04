Жителей Москвы предупредили о прохладной погоде на следующей неделе

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В Москве на следующей неделе ожидается существенное похолодание до +15 °С, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Жителей Москвы предупредили о прохладной погоде на следующей неделе
  • РИА Новости

По её словам, в начале следующей недели дневная температура будет на уровне +20 °С.

«А вот с середины недели, с 13—14 августа, дневная температура будет на уровне +15 °С. Погода будет облачная, ночи станут за счёт облачности не очень прохладными, порядка +13 °С...+15 °С, но и солнечного прогрева днём не будет», — отметила Позднякова.

Она добавила, что ожидаются «противные осенние дожди».

Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказал о погоде в столице в августе.

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