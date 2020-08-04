В петербургском «Мюзик-Холле» рассказали о возобновлении полноценной работы

Худрук санкт-петербургского «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело рассказал о возобновлении полноценной работы.

«Сейчас важно подготовиться к фестивалю, который открывается 8 августа. Мы интенсивно репетируем «Бориса Годунова» Мусоргского, «Русалку» Даргомыжского, «Капулетти и Монтекки» Беллини, «Волшебную флейту» Моцарта», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Что касается перспектив, то Мастранджело признался, что мечтает перенести в Москву несколько оперных постановок, родившихся в Петербурге.

«Допускаю, что в будущем мы создадим другой фестиваль на открытом воздухе — «Балет — всем», — добавил он.

Ранее актриса Лиана Ермакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры.