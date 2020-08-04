В Ханты-Мансийском автономном округе площадь лесных пожаров достигла 656 га
О ситуации с огнём в лесах сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Департамента недропользования и природных ресурсов.
«На территории автономного округа действует девять лесных пожаров общей площадью 656 га на территории государственного природного заповедника «Малая Сосьва» и Советского лесничества, из них локализовано два лесных пожара на территории Советского лесничества площадью 17,0 га», — прокомментировали в департаменте.
Авиационная техника используется для переброски сил, для тушения огня пока не применяется.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о самых пожароопасных регионах.