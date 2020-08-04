В Ханты-Мансийском автономном округе площадь лесных пожаров достигла 656 га

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе площадь лесных пожаров достигла 656 га.

О ситуации с огнём в лесах сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Департамента недропользования и природных ресурсов.

«На территории автономного округа действует девять лесных пожаров общей площадью 656 га на территории государственного природного заповедника «Малая Сосьва» и Советского лесничества, из них локализовано два лесных пожара на территории Советского лесничества площадью 17,0 га», — прокомментировали в департаменте.

Авиационная техника используется для переброски сил, для тушения огня пока не применяется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о самых пожароопасных регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить