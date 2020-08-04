В Ханты-Мансийском автономном округе площадь лесных пожаров достигла 656 га.

О ситуации с огнём в лесах сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Департамента недропользования и природных ресурсов.

«На территории автономного округа действует девять лесных пожаров общей площадью 656 га на территории государственного природного заповедника «Малая Сосьва» и Советского лесничества, из них локализовано два лесных пожара на территории Советского лесничества площадью 17,0 га», — прокомментировали в департаменте.

Авиационная техника используется для переброски сил, для тушения огня пока не применяется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о самых пожароопасных регионах.