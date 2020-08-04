В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на данные «Примпогоды».

В Приморье 6—7 августа в отдельных районах пройдут сильные ливни с грозами — около 15—45 мм за 12 часов. Особенно интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке края. У побережья действие циклона усилится ветром — до 15—22 м/с. В море будут очень большие волны и накаты в бухтах.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на тюменский Гидрометцентр, в регионе также объявлено штормовое предупреждение: на юге области в период с 4 по 5 августа местами ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха составит +36 °С и выше, что может привести к пожароопасной ситуации.