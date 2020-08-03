В Ульяновской области проведут акцию по сохранению леса

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В Ульяновской области состоится акция «Сохраним лес — 2020».
В Ульяновской области проведут акцию по сохранению леса
  • © Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минприроды.

Мероприятие проводят ежегодно, чтобы привлечь внимание общества к вопросам восстановления и приумножения лесных богатств России.

Ключевое мероприятие пройдёт 2 октября на территории Барышского лесничества. Там будет организована основная посадка лесных культур.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.

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