В Ульяновской области проведут акцию по сохранению леса

В Ульяновской области состоится акция «Сохраним лес — 2020».

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минприроды.

Мероприятие проводят ежегодно, чтобы привлечь внимание общества к вопросам восстановления и приумножения лесных богатств России.

Ключевое мероприятие пройдёт 2 октября на территории Барышского лесничества. Там будет организована основная посадка лесных культур.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.