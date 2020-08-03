В Ульяновской области проведут акцию по сохранению леса
- © Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минприроды.
Мероприятие проводят ежегодно, чтобы привлечь внимание общества к вопросам восстановления и приумножения лесных богатств России.
Ключевое мероприятие пройдёт 2 октября на территории Барышского лесничества. Там будет организована основная посадка лесных культур.
Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.