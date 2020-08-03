Станислав Ярушин рассказал о сериале «Универ. 10 лет спустя»

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Актёр Станислав Ярушин рассказал о сериале «Универ. 10 лет спустя».
Станислав Ярушин рассказал о сериале «Универ. 10 лет спустя»
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«Универ» — это цикличная история. Я не удивлюсь, если через 20 лет появится сериал «Универ. Пенсионеры». В 2020 году проект может быть актуальным, но сложно сказать, что народ смотрит», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, для выросших на «Универе» это будет совсем другое кино.

Актёр добавил, что участники проекта надеются на позитивную оценку зрителями нового сезона.

Ранее актриса, театральный педагог Евгения Дмитриева в беседе с газетой «Известия» рассказала о фильме «Хэппи-энд».

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