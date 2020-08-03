В Третьяковской галерее рассказали о возобновлении кинопоказов

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о возобновлении кинопоказов.
В Третьяковской галерее рассказали о возобновлении кинопоказов
  • РИА Новости

«Из трёх кинозалов Третьяковской галереи один — летний, открытый, который мы сделали во внутреннем дворе Новой Третьяковки. Естественно, будем соблюдать все санитарные нормы. Места в зале, на которые продаются билеты, подразумевают рассадку в шахматном порядке», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, жёсткой привязки программы кинопоказов к выставкам нет, но музей старается выстраивать параллели.

Ещё одна часть кинопрограмм — ретроспективы, которые галерея делает с Гёте-Институтом, Японским культурным центром, Итальянским институтом культуры, Французским культурным центром.

«Недавно мы стали предоставлять свою площадку для предпремьерного показа артхаусного кино», — добавила Трегулова.

Ранее «Невские новости» сообщали о возобновлении работы Музея железных дорог России в Санкт-Петербурге.

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