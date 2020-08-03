Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

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Ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в августе.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
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В беседе с «Москва 24» он сообщил, что весь август будет стоять тёплая погода, солнечных дней будет больше, чем дождливых.

«Лето сейчас возвращает свои позиции. Весь август пройдёт без волн холода и экстремальной жары. Будет преобладать солнечная, умеренно тёплая, сухая погода с дефицитом осадков, что указывает на то, что количество солнечных дней будет больше, чем положено по климатической норме», — заявил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что уже на этой неделе жители столицы смогут ощутить возвращение тепла: +23...+25 °С, весь месяц температура будет колебаться от +23 °С до +28 °С. Ночи ожидаются прохладные — +7...+12 °С.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.

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