Депутат Мосгордумы рассказал о развитии буккроссинга в столичных парках

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о развитии буккроссинга в столичных парках.

«В каждом парке по-своему сформулирована концепция секции буккроссинга. Это не склад ненужной бумажной продукции, а настоящие народные библиотеки. В «Терлецкой дубраве» сформировали ботаническую библиотеку, буккроссинг Бабушкинского парка расположен в шахматном павильоне и обладает комфортным читальным залом. В таком цивилизованном виде буккроссинг способен стать ещё более популярным среди посетителей парков — в книжных уголках всегда найдётся, что почитать», — цитируют «Аргументы и факты» депутата.

Этим летом книжные сервисы открылись сразу в девяти столичных парках.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в парке искусств «Музеон» заработала летняя читальня.