В Москве рассказали о планах по реставрации зданий Биологического музея имени Тимирязева.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Бывшая усадьба Петра Щукина — яркий образец неорусского, или, как его ещё называют, псевдорусского стиля. Он основан на традициях древнего зодчества и народного искусства. Несмотря на то что проекты домов в разное время делали разные архитекторы, оба строения напоминают сказочные терема», — цитирует издание главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Усадебный комплекс состоит из кирпичных домов, возведённых в конце XIX — начале XX века. Во время работ реставраторам предстоит укрепить фундамент и кирпичную кладку стен, привести в порядок крыши, также специалисты отремонтируют окна, двери и фурнитуру.

Ранее kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей в результате акта вандализма в начале лета.