Власти рассказали о конкурсе «Маршруты по Москве»

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Власти рассказали об общегородском туристическом конкурсе «Маршруты по Москве».
Власти рассказали о конкурсе «Маршруты по Москве»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В рамках конкурса москвичи расскажут о любимых и уникальных местах города. Участникам предстоит изучить маршруты и представить их организаторам конкурса с 3 по 21 августа. Сделать это можно на сайте конкурса.

По итогам будут определены лучшие туристические маршруты в округах и районах столицы. Победителей выберут жюри и сами граждане через онлайн-голосование. Итоги подведут 3 сентября на сайте москвастобой.рф.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о создании нового туристического проекта «Привет, Москва!».

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