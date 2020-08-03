В Московском зоопарке появился манул

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В Московском зоопарке появился манул по кличке Тимофей.
В Московском зоопарке появился манул
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На территории нашего зоопарка снова можно наблюдать за манулом и изучать повадки этого необычного животного. Палласову коту Тимофею семь лет. Он хорошо перенёс дорогу из центра воспроизводства», — приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Животное, занесённое в Международную Красную книгу, считается талисманом зоопарка с 1987 года.

Ранее ФАН сообщало, что директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева предложила сделать заповедник из Московского зоопарка.

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