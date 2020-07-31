Спасатели предупредили об усилении ветра до 16 м/с в ХМАО

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе. Ожидаются сильные дожди и грозы.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 16 м/с в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 ˚С, днём столбик термометра поднимется до +23...+28 ˚С», — сказали в ведомстве.

Гражданам советуют не парковаться у деревьев и рекламных конструкций, не стоять под балконами. Нужно закрыть окна и следить за тем, чтобы дети были дома во время непогоды.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить