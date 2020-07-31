Спасатели предупредили об усилении ветра до 16 м/с в ХМАО

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе. Ожидаются сильные дожди и грозы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 ˚С, днём столбик термометра поднимется до +23...+28 ˚С», — сказали в ведомстве.

Гражданам советуют не парковаться у деревьев и рекламных конструкций, не стоять под балконами. Нужно закрыть окна и следить за тем, чтобы дети были дома во время непогоды.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.