Синоптики предупредили о жаре до +36 ˚С в Оренбургской области

Синоптики предупредили о жаре в Оренбургской области в субботу, 1 августа.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

Ночью ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +17...+22 ˚С, на севере до +11...+16 ˚С.

Днём также будет облачно. Воздух прогреется до +31...+36 ˚С, на северо-западе — до +24...+29 ˚С.

«В предстоящие выходные дни погоду в Оренбургской области будут формировать два барических образования: антициклон на востоке, циклон на западе. В западных районах пройдут дожди с грозами, в то время как в восточных районах сохранится жаркая, летняя погода без осадков», — заявил дежурный синоптик Приволжского УГМС Максим Букаев.

Ранее аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News дал рекомендации по защите от ультрафиолета.