Вдова Олега Попова поделилась воспоминаниями о супруге

Вдова народного артиста СССР Олега Попова поделилась воспоминаниями о супруге.

В беседе с «Петербургским дневником» Габриэла Попова рассказала, что они познакомились на концерте артиста в Германии.

«Я не знала, кто такой Олег Попов, я шла в цирк смотреть на лошадей, которых очень любила. Мне не хватило места, он со сцены заметил, что мне некуда сесть, и попросил вынести стул из его гримёрной. В антракте ведущий проводил меня к нему: я взяла автограф, а он — мой номер телефона», — сообщила Попова.

По её словам, вскоре они решили жить вместе долго и счастливо, это была любовь с первого взгляда.

Попова также отметила, что после встречи с артистом начала учить русский язык и более-менее свободно говорила уже через полгода.

«Нам всегда было комфортно вместе, хоть дома, хоть на работе. У нас совпадало мнение по большинству вопросов. Более того, ему нравилось, когда я его критиковала, например, говорила, что красный костюм лучше зелёного. Он всегда прислушивался к моим словам», — добавила Попова.

Попов скончался в 2016 году в Германии в возрасте 86 лет.

Ранее актриса Марина Влади в беседе с газетой «Известия» рассказала о своём супруге, актёре и поэте Владимире Высоцком.