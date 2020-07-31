Наталия Орейро рассказала, почему любит Россию

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, почему она любит Россию и в душе считает себя русской.

Наталия Орейро считает, что менталитет уругвайцев не отличается от русского менталитета, благодаря чему в России она чувствует себя как дома. Об этом артистка рассказала в интервью телеканалу «Звезда».

«Каждый раз, когда я рассказываю в Аргентине, Уругвае, Испании или в любой другой стране о взаимных чувствах, которые у нас с Россией, на меня странно смотрят. Они говорят: «Что связывает уругвайку из Рио-де-ля-Платы, человека, который живёт в Аргентине, с культурой, которая кажется такой иной?» И я всегда отвечаю одинаково: «Мы совершенно не разные, русские люди очень тёплые, я чувствую там себя как дома. И именно этот секрет мы с режиссёром Мартином Састре в каком-то роде пытаемся расшифровать в фильме «Наша Наташа», — объяснила она.

Певица также призналась, что у неё русская душа, и предположила, что в прошлой жизни она, скорее всего, была русской.

«Да, я чувствую, что у меня русская душа, не знаю, существуют ли другие жизни, но если они существуют, то в прошлой жизни я точно была русской. Мне кажется, что у меня русские черты лица, я похожа на русских женщин. Впервые, когда я приехала в Россию, на Красной площади я смотрела на матрёшек и говорила себе: «Я очень похожа, у меня русское имя». Да, теперь я понимаю, откуда такая любовь», — поделилась Орейро.

Артистка рассказала, что всегда была большой поклонницей русской культуры. По словам Орейро, ей нравятся многие русские классики, также она в восторге от нашего театра и балета и очень любит русский язык.

Орейро поделилась подробностями съёмок фильма «Наша Наташа», за основу которого был взят одноимённый гастрольный тур Орейро по российским городам.

В июне стало известно, что Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства.