В Татарстане предупредили о грозах и шквалистом ветре

В Татарстане, по прогнозам метеорологов, 31 июля и 1 августа возможны дожди, грозы, локально — град.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 22:00 31 июля до 18:00 1 августа в Татарстане пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Днём и вечером порывы ветра могут доходить до 15—20 м/с, локально возможны шквалистые усиления до 19—24 м/с, а также сильный дождь.

Днём 31 июля температура воздуха составит +22°С...+27 °С. В Казани столбики термометров будут колебаться от +24 °С до +26 °С.