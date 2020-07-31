В Татарстане предупредили о грозах и шквалистом ветре

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В Татарстане, по прогнозам метеорологов, 31 июля и 1 августа возможны дожди, грозы, локально — град.
В Татарстане предупредили о грозах и шквалистом ветре
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Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 22:00 31 июля до 18:00 1 августа в Татарстане пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Днём и вечером порывы ветра могут доходить до 15—20 м/с, локально возможны шквалистые усиления до 19—24 м/с, а также сильный дождь.

Днём 31 июля температура воздуха составит +22°С...+27 °С. В Казани столбики термометров будут колебаться от +24 °С до +26 °С.

 

 

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