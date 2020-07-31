Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа

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Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Вчера уже почувствовали свежесть, сегодня, завтра и послезавтра тоже будет свежая погода. Ночные температуры на ближайшие три дня — +11...+13 °С, днём — +18...+20 °С. Ветер западный, северо-западный, переменная облачность, могут быть кратковременные дожди. Максимальное давление будет во вторник, потом начнёт чуть-чуть падать... Подойдёт тёплый фронт, начиная с 4 августа, температура повысится, опять вернётся тепло», — рассказал синоптик.

Он отметил, что ночные температуры составят +12...+13°С, а дневные начиная со вторника уже достигнут +21...+26°С.  

«В среду и в четверг — в пределах +24...+26°С, в среду даже по прогнозу +24...+29°С», — заключил Цыганков.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 31 июля, ожидается до +20 °С.

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