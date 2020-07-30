В киностудии Горького рассказали о намерении создавать доброе кино

Киностудия имени Горького не намерена «идти в зону блокбастеров», а планирует работать в пользу доброго детско-семейного кино, рассказала генеральный директор киностудии Юлиана Слащёва.

«Нам предстоит войти на очень конкурентный рынок, который уже существует, но, может быть, нас спасает то, что мы не собираемся идти в зону блокбастеров и хотим производить доброе, подростковое, молодёжное и детско-семейное кино, которое очень сейчас востребовано и которого сейчас не хватает», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, студия намерена выпускать документальные фильмы к значимым датам.

«У нас есть проект по созданию в нашем сквере киностудии нескольких скульптурных композиций, приуроченных к юбилею известных режиссёров и актёров. Пока не буду раскрывать всех тайн. Аллея наших великих людей планируется в сквере. Идёт работа в этом направлении», — добавила Слащёва.

Ранее стало известно, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие.

В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь детской анимации. Ожидается производство сериалов для дошкольников и школьников, полнометражных фильмов для семейной аудитории.