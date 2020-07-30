В Краснодарском театре драмы назначили нового главного режиссёра

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В Краснодарском академическом театре драмы назначен новый главный режиссёр. Им стал ведущий артист Арсений Фогелев.
В Краснодарском театре драмы назначили нового главного режиссёра
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Фогелев сменит Константина Демидова, покинувшего пост 15 июля.

Фогелев получил актёрское образование в Ярославском государственном театральном институте. В краснодарском драмтеатре играет с 2007 года. Также известен как режиссёр-постановщик.

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