Строящуюся соборную мечеть в Симферополе распишут специалисты из Турции

Короткая ссылка
Мастера из турецкого города Кайсери будут выполнять внутреннюю роспись строящейся в Симферополе соборной мечети. По плану, работы должны начаться в сентябре этого года.
Строящуюся соборную мечеть в Симферополе распишут специалисты из Турции
  • Проект Соборной мечети в Симферополе. Архивное фото / © Духовное управление мусульман Крыма

«По самой мечети все основные монтажные работы закончены, делается чистовая отделка по фасадам. Фасады готовы примерно на 70%, выполнено утепление, инженерные сети подведены. То же самое по внутренним работам. Все инженерные работы закончены: вентиляция, дымоудаление, пожаротушение, электрика. Роспись начнётся примерно в середине сентября», — цитирует РИА Новости Крым главного архитектора проекта Эмиля Юнусова.

Как заявил Юнусов, росписью мечети будут заниматься подрядчики из турецкого города Кайсери, имеющие большой опыт работы.

По словам руководства Духовного управления мусульман Крыма, мечеть планируется открыть в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить