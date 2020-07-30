Строящуюся соборную мечеть в Симферополе распишут специалисты из Турции

Мастера из турецкого города Кайсери будут выполнять внутреннюю роспись строящейся в Симферополе соборной мечети. По плану, работы должны начаться в сентябре этого года.

«По самой мечети все основные монтажные работы закончены, делается чистовая отделка по фасадам. Фасады готовы примерно на 70%, выполнено утепление, инженерные сети подведены. То же самое по внутренним работам. Все инженерные работы закончены: вентиляция, дымоудаление, пожаротушение, электрика. Роспись начнётся примерно в середине сентября», — цитирует РИА Новости Крым главного архитектора проекта Эмиля Юнусова.

Как заявил Юнусов, росписью мечети будут заниматься подрядчики из турецкого города Кайсери, имеющие большой опыт работы.

По словам руководства Духовного управления мусульман Крыма, мечеть планируется открыть в 2021 году.