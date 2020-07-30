Евгения Дмитриева рассказала о фильме «Хэппи-энд»

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Актриса, театральный педагог Евгения Дмитриева рассказала о фильме «Хэппи-энд».
Евгения Дмитриева рассказала о фильме «Хэппи-энд»
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«Сейчас картина действительно позиционируется как комедия, и название соответствующее. Но, на мой-то взгляд, это всё-таки трагикомедия. Главный герой прожил большой кусок жизни, у него взрослый сын, но он всё же решается сделать резкий шаг, всё изменить. Я его в этом поддерживаю», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, чем меньше люди боятся, тем больше разных интересных событий с ними начинает происходить.

Кроме того, Дмитриева отметила, что проб у неё не было.

«Возможно, потому что исполнитель главной роли Миша Гомиашвили тоже хотел со мной сниматься. И мы с ним работали душа в душу», — сказала она.

Ранее актриса Лиана Ермакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры.

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