Хабенский рассказал о творческих планах

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Актёр Константин Хабенский рассказал о творческих планах.
Хабенский рассказал о творческих планах
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» артист сообщил, что режиссёр Анна Меликян снимает многосерийный проект «Нежность». В 2019 году она выпустила короткометражку под таким же названием.

«Картина имела большой зрительский успех, и Аня решила продлить жизнь главной героини. В этой многосерийной истории я немного поработал в качестве одного из персонажей. У нас остановилась работа ровно посередине над сериалом «За час до рассвета». Это история послевоенного криминального мира СССР. Я там играю майора милиции», — заявил Хабенский.

Он также отметил, что из-за пандемии были нарушены планы театров, кинобизнеса, остановилась масса проектов.

Как считает актёр, в настоящее время киноиндустрия потихоньку «зашевелилась», некоторые театры начали репетиции.

Ранее актриса Лиана Ермакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры.

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