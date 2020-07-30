Синоптики предупредили о дождях и грозах в Самаре

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В субботу, 1 августа, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют дожди и грозы в Самаре.
Синоптики предупредили о дождях и грозах в Самаре
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на сообщение ведомства.

В четверг, 30 июля, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/c. Температура воздуха — +28...+33 °C.

В пятницу, 31 июля, в Самарской области местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер усилится до 7—12 м/с. Ожидаемая температура — +31 °C.

В субботу, 1 августа, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют неблагоприятную погоду. В некоторых районах ожидаются гроза и дождь. Температура понизится до +20...+25 °C.

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