Синоптики предупредили о дождях и грозах в Самаре

В субботу, 1 августа, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют дожди и грозы в Самаре.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на сообщение ведомства.

В четверг, 30 июля, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/c. Температура воздуха — +28...+33 °C.

В пятницу, 31 июля, в Самарской области местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер усилится до 7—12 м/с. Ожидаемая температура — +31 °C.

В субботу, 1 августа, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют неблагоприятную погоду. В некоторых районах ожидаются гроза и дождь. Температура понизится до +20...+25 °C.