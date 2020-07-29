В Московском зоопарке рассказали о рождении детёнышей египетской летучей собаки

В Московском зоопарке родились два детёныша нильского крылана, или египетской летучей собаки.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Животные появились на свет 22 июля. Девочку назвали Танго, мальчика — Марш.

Египетские летучие собаки — единственные крыланы, обладающие эхолокацией. Живут в пещерах. По ночам в поисках пищи могут пролетать до 40 км. Питаются плодами различных растений, инжиром, апельсинами, финиками, бананами.

Ранее ФАН сообщало, что директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева предложила сделать заповедник из Московского зоопарка.