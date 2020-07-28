В Царском Селе рассказали о воссоздании личных покоев Екатерины II

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В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» рассказали о воссоздании восьми залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца, которые строились как личные покои Екатерины II и были утрачены во время Великой Отечественной войны.
В Царском Селе рассказали о воссоздании личных покоев Екатерины II
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает НТВ.

Так называемые автохромы позволяют в деталях и в цвете увидеть кабинеты и спальню. Фотопластинки были сделаны в 1917 году.

Сохранившийся фрагмент стекла повторили петербургские мастера. Фаянс и фарфор по оригиналам отлили точно в цвет. Также сохранился паркет одной из комнат.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Петербурге завершили реставрацию повреждённой скульптуры на Аничковом мосту.

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