В Царском Селе рассказали о воссоздании личных покоев Екатерины II

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» рассказали о воссоздании восьми залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца, которые строились как личные покои Екатерины II и были утрачены во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает НТВ.

Так называемые автохромы позволяют в деталях и в цвете увидеть кабинеты и спальню. Фотопластинки были сделаны в 1917 году.

Сохранившийся фрагмент стекла повторили петербургские мастера. Фаянс и фарфор по оригиналам отлили точно в цвет. Также сохранился паркет одной из комнат.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Петербурге завершили реставрацию повреждённой скульптуры на Аничковом мосту.