В Татарстане ожидаются грозы и туман

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МЧС по Республике Татарстан предупреждает об ухудшении погоды с 21:00 28 июля до 21:00 29 июля. Ожидаются грозы и туман.
В Татарстане ожидаются грозы и туман
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой ГУ МЧС по Республике Татарстан.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», на территории региона и в Казани ночью и утром местами ожидается туман, а также грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Согласно прогнозу, составленному Гидрометцентром Татарстана на ближайшие пять дней, в республике сохранится вероятность дождей и гроз, при этом в четверг, 30 июля, температура воздуха достигнет +32°С.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Петербурге также ожидаются дожди с грозами и туман.

 

 

 

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