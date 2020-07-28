Новый фильм Андрея Кончаловского покажут на Венецианском кинофестивале
- РИА Новости
Об этом сообщил во вторник, 28 июля, на онлайн-пресс-конференции художественный руководитель мероприятия Альберто Барбера, сообщают «Известия».
Главную роль в картине «Дорогие товарищи» исполнила Юлия Высоцкая.
77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдёт на острове Лидо и в самой Венеции с 2 по 12 сентября.
Ранее сценарист, режиссёр, певица Анастасия Пальчикова оценила в беседе с сайтом «Аргументы и факты» фильмы фестиваля нового российского кино «Горький fest».