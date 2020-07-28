Новый фильм Андрея Кончаловского покажут на Венецианском кинофестивале

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Новый фильм режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» включён в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Новый фильм Андрея Кончаловского покажут на Венецианском кинофестивале
  • РИА Новости

Об этом сообщил во вторник, 28 июля, на онлайн-пресс-конференции художественный руководитель мероприятия Альберто Барбера, сообщают «Известия».

Главную роль в картине «Дорогие товарищи» исполнила Юлия Высоцкая.

77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдёт на острове Лидо и в самой Венеции с 2 по 12 сентября.

Ранее сценарист, режиссёр, певица Анастасия Пальчикова оценила в беседе с сайтом «Аргументы и факты» фильмы фестиваля нового российского кино «Горький fest».

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