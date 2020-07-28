В соборе Святых Петра и Павла пройдёт акция памяти освободителей мира от нацизма

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Международная акция памяти освободителей мира от нацизма пройдёт 2 сентября в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Святых Апостолов Петра и Павла в Москве.
В соборе Святых Петра и Павла пройдёт акция памяти освободителей мира от нацизма
  • РИА Новости

Основной частью программы станет «Реквием» Иоганнеса Брамса в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, академического большого хора «Мастера хорового пения», сопрано Светланы Касьян, баритона Юлиана Олисхаузена и дирижёра Михаила Юровского.

В мероприятии примут участие ветераны, представители религиозных конфессий, дипломатических миссий, научных и общественных организаций.

Акция проходит в рамках основных мероприятий российского организационного комитета «Победа» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне при поддержке Императорского православного палестинского общества.

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