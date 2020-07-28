В Краснодарском крае выпустили экстренное предупреждение о смерчах

МЧС Краснодарского края продлило до 30 июля экстренное предупреждение о смерчах на Черноморском побережье.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Утром 28 июля пресс-служба МЧС сообщила, что в Сочи на участке Магри — Весёлое опасность формирования смерчей сохранится до утра 30 июля.

При усилении ветра жителям и гостям курортов рекомендовали оставаться в помещениях и не выходить на улицу.

Ранее сайт URA.RU сообщил, что 28 июля Челябинск затянуло дымкой от лесных пожаров.