В Краснодарском крае выпустили экстренное предупреждение о смерчах
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Утром 28 июля пресс-служба МЧС сообщила, что в Сочи на участке Магри — Весёлое опасность формирования смерчей сохранится до утра 30 июля.
При усилении ветра жителям и гостям курортов рекомендовали оставаться в помещениях и не выходить на улицу.
Ранее сайт URA.RU сообщил, что 28 июля Челябинск затянуло дымкой от лесных пожаров.