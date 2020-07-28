Лика Рулла рассказала об участии в фестивале «Таврида»

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Певица и актриса Лика Рулла рассказала о своих задачах на фестивале «Таврида».
Лика Рулла рассказала об участии в фестивале «Таврида»
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что готова поделиться с участниками своим опытом.

«Помимо этого, есть ещё навыки и эмоциональный багаж, которые я могу им дать, заразив их творчеством», — отметила Рулла.

По её словам, она развивается и сама, когда общается с участниками. Как считает актриса, это необходимый взаимообмен.

«Таврида» — это про любовь и творчество. Появившись на этом форуме в самом начале его зарождения, я будто попала в уникальный микромир», — добавила она.

Ранее «Взгляд» сообщал, что певица и блогер Юлианна Караулова провела творческую встречу с участниками молодёжного фестиваля «Таврида» в Крыму.

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