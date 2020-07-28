В Фонде защиты городских животных предложили сделать заповедник из Московского зоопарка
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Считаю, что Московский зоопарк с Красной Пресни надо убрать и делать заповедник, как в Сан-Паулу», — заявила Дмитриева во время онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».
По её словам, закрыть зоопарк нет возможности, поскольку там ведут научную деятельность.
Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.