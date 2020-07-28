В Фонде защиты городских животных предложили сделать заповедник из Московского зоопарка

Короткая ссылка
Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева предложила сделать заповедник из Московского зоопарка.
В Фонде защиты городских животных предложили сделать заповедник из Московского зоопарка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Считаю, что Московский зоопарк с Красной Пресни надо убрать и делать заповедник, как в Сан-Паулу», — заявила Дмитриева во время онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По её словам, закрыть зоопарк нет возможности, поскольку там ведут научную деятельность.

Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить