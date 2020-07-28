В Фонде защиты городских животных предложили сделать заповедник из Московского зоопарка

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева предложила сделать заповедник из Московского зоопарка.

Об этом сообщает ФАН.

«Считаю, что Московский зоопарк с Красной Пресни надо убрать и делать заповедник, как в Сан-Паулу», — заявила Дмитриева во время онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По её словам, закрыть зоопарк нет возможности, поскольку там ведут научную деятельность.

Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.