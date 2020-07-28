Учёные предупредили об опасной магнитной буре на Земле 28 июля
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«По данным Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури», — говорится в докладе.
Уточняется, что мощная буря может нарушить работу электронных устройств, каналов телекоммуникации и средств связи.
В июне руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш в беседе с радио Sputnik рассказал о причинах магнитных бурь.