Учёные предупредили об опасной магнитной буре на Земле 28 июля

Достаточно опасная магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 28 июля. Об этом сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Сергей Диденко.

«По данным Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури», — говорится в докладе.

Уточняется, что мощная буря может нарушить работу электронных устройств, каналов телекоммуникации и средств связи.

В июне руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш в беседе с радио Sputnik рассказал о причинах магнитных бурь.