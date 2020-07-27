В Фонде защиты городских животных рассказали о целях движения

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Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала о целях движения.
В Фонде защиты городских животных рассказали о целях движения
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Об этом сообщает ФАН.

В эфире медиацентра «Патриот» Дмитриева назвала одной из ближайших целей добиться законодательного закрепления наказания за сам факт жестокого обращения с животными.

«Мы вообще против такого отношения к животным, когда к ним относятся как к декору или аксессуару или развлечению. Поэтому мы выступаем за запрет цирков и дельфинариев, когда животных используют в индустрии развлечения», — отметила она.

Единственным исключением, по её словам, должны стать зоопарки.

Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.

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