В Ижевске пройдёт фестиваль молодёжной этнокультуры

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Фестиваль молодёжной этнокультуры «Тангыра» стартует в Ижевске 8 августа.
В Ижевске пройдёт фестиваль молодёжной этнокультуры
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Формат drive-in, в котором заявлено мероприятие, представляет собой событие, во время которого живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей.

Для зрителей готовят живое выступление музыкантов, видеопоказы коллекций одежды современных этно-дизайнеров и этномаркет.

Как сообщала ранее «Москва 24», 2 августа на ВДНХ начнётся третий сезон проекта «Музыка на крыше».

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