В Ижевске пройдёт фестиваль молодёжной этнокультуры

Фестиваль молодёжной этнокультуры «Тангыра» стартует в Ижевске 8 августа.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Формат drive-in, в котором заявлено мероприятие, представляет собой событие, во время которого живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей.

Для зрителей готовят живое выступление музыкантов, видеопоказы коллекций одежды современных этно-дизайнеров и этномаркет.

Как сообщала ранее «Москва 24», 2 августа на ВДНХ начнётся третий сезон проекта «Музыка на крыше».