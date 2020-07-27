Народная обсерватория в «Парке Горького» будет отреставрирована

Народную обсерваторию в «Парке Горького» отреставрируют. Департамент культурного наследия города утвердил проект работ.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Астрономический павильон был построен в 1957 году. Он не работает уже больше полутора лет.

Предполагается, что специалисты обновят внутри здания напольные покрытия из дерева и керамогранита, а на стенах восстановят штукатурный и красочный слои.

Как рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, это первая комплексная реставрация за всё время существования здания.

Ранее kp.ru сообщил о том, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей в результате акта вандализма в начале лета.