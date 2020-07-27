В Удмуртии пройдёт фестиваль «Гурт-fest»
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на официальный сайт музея-заповедника.
Гости фестиваля смогут познакомиться с традициями праздника Медовый Спас. Сюда съедутся пчеловоды со всей Удмуртии и из соседних республик.
В программе примут участие фольклорные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, народных музыкальных инструментов, ремесленники, этно- и фолк-исполнители, центры ремёсел, производители сельскохозяйственной продукции, фермерские хозяйства.
Недавно ОТР сообщала о том, что общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» начал приём конкурсных работ.