В Удмуртии пройдёт фестиваль «Гурт-fest»

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Музейный фестиваль деревенской культуры «Гурт-fest» пройдёт 15 августа в удмуртском Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай».
В Удмуртии пройдёт фестиваль «Гурт-fest»
  • ©ludorvay.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на официальный сайт музея-заповедника.

Гости фестиваля смогут познакомиться с традициями праздника Медовый Спас. Сюда съедутся пчеловоды со всей Удмуртии и из соседних республик.

В программе примут участие фольклорные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, народных музыкальных инструментов, ремесленники, этно- и фолк-исполнители, центры ремёсел, производители сельскохозяйственной продукции, фермерские хозяйства.

Недавно ОТР сообщала о том, что общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» начал приём конкурсных работ.

 

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